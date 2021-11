"Regreso ao Dragão? Quaresma vai estar motivado e vai sentir-se muito bem"

Ao fim de quatro anos, o Mustang volta à casa onde mais brilhou. Jesualdo Ferreira, que o conhece bem, antecipa o regresso. O internacional português não visitava o FC Porto desde 2017, quando ali ajudou o Besiktas a vencer por 3-1, para a Liga dos Campeões. Professor continua a ver um extremo "terrível" nos centros

São quatro os jogadores do plantel do V. Guimarães que domingo podem voltar a uma casa - estádio do Dragão - onde já jogaram pela equipa principal do FC Porto (Jorge Fernandes, Mikel, André André e Ricardo Quaresma), mas nenhum teve tanto sucesso e influência quanto o Harry Potter.

O extremo, que ganhou seis troféus nas duas passagens pelos azuis e brancos (entre 2004 e 2008; depois entre 2013 e 2015), não joga no Dragão desde 13 de setembro de 2017, quando ali ajudou o Besiktas a derrotar os portistas, para a Liga dos Campeões, por 3-1, tendo feito uma assistência nessa noite.