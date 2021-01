"Reforço" no V. Guimarães: após 20 meses de paragem, está prestes a voltar

Operado duas vezes, devido a uma lesão no joelho direito sofrida a 5 de maio de 2019, Wakaso está prestes a voltar aos relvados.

O calvário de Wakaso terminou e o médio-defensivo do Vitória de Guimarães está prestes a regressar aos relvados, depois de 20 meses a recuperar da grave lesão no joelho direito sofrida a 5 de maio de 2019, com o Nacional.

O médio ganês, de 28 anos, lesionou-se num lance em que, curiosamente, viu o cartão vermelho, devido a acumulação de cartões amarelos.

Wakaso tem treinado sem limitações, e até foi convocado para o jogo com o FC Porto, mas ficou na bancada. A ideia é que possa regressar progressivamente à competição, depois da longa paragem. O adiamento do jogo com o Nacional permitiu-lhe ainda ganhar mais uma semana de ritmo competitivo, e resta agora a expectativa de vir a ser chamado por João Henriques para o dérbi de sábado, com o Moreirense.

Para trás fica a grave lesão que obrigou a duas operações. Wakaso regressou, numa primeira vez, a 4 de maio do ano passado, mas teve uma recaída que obrigou a nova operação, a 23 de julho, em Barcelona (Espanha). Agora, 20 meses depois, está de novo em boa forma e só falta vê-lo em competição.