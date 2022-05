Reforço do V. Guimarães aprovado: "Mais rápido e mais explosivo do que Estupiñán"

Treinador Sérgio Vieira conhece bem Anderson Oliveira, reforço confirmado do clube minhoto.

Anderson Oliveira é a aposta do V. Guimarães para assumir o papel de goleador. O ex-jogador do Famalicão que assinou até 2025 e que na última época esteve nos chineses do Beijing Guoan, tem "um potencial impressionante", defende Sérgio Vieira, que o orientou no Famalicão, em 2018/19.

"Faz golos espectaculares, tem um grande pé esquerdo e muita capacidade de explosão. São indicadores muito positivos", salienta. "Numa equipa como o Vitória vai marcar muitos golos, basta ser aposta", não duvida.