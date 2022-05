Referenciado pelo Vitória e em final de contrato com o Barcelona

Médio ofensivo brasileiro, Lucas de Vega, está em final de contrato com o Barcelona e não vai renovar.

O brasileiro Lucas de Vega foi apontado como possível reforço do V. Guimarães para a próxima época. O médio, de 22 anos, está em final de contrato com o Barcelona e não vai renovar, tendo ontem surgido no radar da equipa vimaranense. O jornal catalão "Sport" garantiu que existem negociações para que a transferência seja uma realidade. No entanto, ainda segundo a mesma notícia, o clube português não está sozinho na corrida, porque Málaga, Cartagena, Saragoça e Mirandés, todas equipas da II Liga espanhola, também o desejam.

Utilizado em 29 jogos na equipa secundária do Barcelona, no terceiro escalão do futebol espanhol, Lucas de Vega foi titular em 15 jogos e marcou um golo. No passado dia 2 de janeiro foi convocado pelo treinador Xavi Hernández para a equipa principal catalã, em Maiorca, mas não saiu do banco.

Natural de Fortaleza, Lucas de Vega chegou a Barcelona em 2009, tendo percorrido todos os escalões de formação até chegar à equipa B, tendo sido companheiro de Abel Ruiz, avançado do Braga. Em 2019/20 esteve no Cartagena, na II Liga espanhola, emprestado pelo Barça.