Referenciado pelo FC Porto, André Almeida fica fora da lista de capitães do Vitória

André Almeida cumpre a 14.ª época no Vitória

Bruno Varela, Tomás Händel, Jorge Fernandes e Tiago Silva foram nomeados para esta época.

Apesar de ser o jogador que está há mais anos no V. Guimarães - cumpre a 14.ª temporada consecutiva -, o médio André Almeida, de 22 anos, não integra o lote de capitães escolhidos para esta época e do qual fazem parte Bruno Varela (27 anos e a cumprir a terceira temporada no Vitória), Tomás Händel (21 anos, 13.ª época), Jorge Fernandes (25 anos, 3.ª época) e Tiago Silva (29 anos, 2ª. época).

A exclusão do internacional sub-21 português não deixa de ser significativa, numa altura em que o jogador está há muito tempo referenciado pelo FC Porto, tendo até os dois clubes já desenvolvido primeiros contactos para averiguar a possibilidade de o médio assinar pelos campeões nacionais, como O JOGO escreveu oportunamente.

A necessidade de escolher o novo grupo de capitães para esta época surgiu depois da transferência de Rochinha para o Sporting e da saída, ainda na época passada, de André André para Al-Ittihad Jeddah. O internacional A português foi emprestado à equipa da Arábia Saudita, mas tem contrato com a equipa minhota e ainda não tem definido o seu futuro para esta temporada.