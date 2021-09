Recusa em usar máscara vale multa de 607 euros a Pinto Lisboa

Guimarães, 25/03/2021 - Entrevista a Miguel Pinto Lisboa, Presidente do Vitoria Sport Club. (Gonçalo Delgado/Global Imagens)

Presidente do V. Guimarães desceu ao relvado na primeira parte do confronto com o Belenenses

Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, foi multado em 607 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de futebol, depois de ter recusado usar máscara durante uma descida ao relvado.

Ainda na primeira parte do confronto com o Belenenses, o dirigente máximo dos vimaranenses quis descer ao campo. Acabou por recusar usar máscara nesse momento, sendo multado pelo órgão disciplinar da FPF.