"Recorde do FC Porto? O Pepa não joga e não é um mano-a-mano com o Sérgio Conceição"

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao duelo com o FC Porto, marcado para as 18h00 de domingo e referente à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Recorde do FC Porto sem derrotas [56 jogos] no campeonato: "Não posso dizer que nos passa ao lado, porque é um registo muito grande, tanto é que está às portas de bater um recorde nacional e já igualou. Não estava a ser verdadeiro se dissesse que nos passa ao lado, mas a nós o que nos interessa é o jogo. O Pepa não joga e não é um mano-a-mano com o Sérgio Conceição."

Pepa esteve na última derrota do FC Porto: "Foi num contexto diferente e o FC Porto era diferente. Isso é passado e não vai mexer em nada com o jogo de domingo. São duas equipas muito competentes, muito fortes e acredito que vai ser um grande espetáculo de futebol. Em relação aos números [sem derrotas há 56 jogos] qualquer equipa gostava de atingir, porque é sinal de muito tempo, praticamente a roçar as duas épocas sem derrotas. É um número fantástico, mas a não não nos diz nada e não estamos preocupados com isso. Queremos é os três pontos e ter uma casa muito forte, com o apoio dos nossos adeptos para fazermos um grande jogo. A nossa energia vai para aí."

Treino aberto: "É indescritível ter o apoio que temos quando abrimos as portas do treino. Daquilo que depender de mim, e não depende só de mim, mas quando for possível ter os adeptos e a cidade próxima do clube, e nós próximos uns dos outros e e comunhão, é uma exigência e uma ambição tremenda. É perigoso quando se tem ambição desmedida, mas é muito bom quando os adeptos exigem de nós. Eles têm uma ambição grande e nós também temos quando saímos de casa para trabalhar e para dar alegrias aos nossos adeptos. Sabemos que eles gostam que a equipa dê a vida dentro de campo e dê tudo por eles. Eles gostam de se rever na equipa e isso tem acontecido. Queremos dar continuidade a isso, sem medo de errar, porque quem tem medo de perder vai errar. Queremos jogar olhos nos olhos, sabendo que do outro lado há uma equipa fortíssima que boa vai empurrar para trás em alguns momentos do jogo, que não está tão previsível na procura da profundidade e que está a ter muitos mais opções no jogo e na sua organização ofensiva. Sabemos exatamente o que temos de fazer e temos de ser muito competentes."

Momento do V. Guimarães: "Estamos no melhor momento da época. Depois do jogo com o Arouca disse que batemos no fundo, mas encontrámo-nos como equipa com o Benfica. Fizemos um bom jogo e o resultado é enganador. A partir daí sentimos a equipa muito mais coesa coletivamente, com e sem bola, e os números ajudam: três vitórias nos últimos quatro jogos. Gosto de olhar para os pontos, mas também para aquilo que a equipa tem produzido com e sem bola. Depois o talento individual surge naturalmente, porque temos muito talento cá dentro. Sente-se que a equipa está muito mais confortável."

Saída de Flávio Meireles: "Quando falo do Flávio os olhos brilham. É um grande homem, um grande profissional e desejo-lhe tudo de bom. Isso é o mais importante. A homenagem que o Vitória fez, através de um vídeo que publicou, é bonita e justa. Ele está sempre connosco, porque é um vitoriano de cima abaixo."