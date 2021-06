Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, publicou mensagem de homenagem ao antigo guarda-redes.

Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, publicou esta sexta-feira, no site do clube, uma extensa e sentida mensagem de homenagem a Neno, antigo guarda-redes dos vimaranenses que faleceu na noite de quinta-feira, vítima de doença súbita, aos 59 anos.

O líder vitoriano fala num "vazio inimaginável" e o caráter "sorridente" do ex-internacional português, que estava ligado ao Vitória há várias épocas. Pinto Lisboa agradece também as mensagens de condolências recebidas nas últimas horas.

Leia a mensagem de Miguel Pinto Lisboa:

"A triste notícia que nos despertou para um vazio que julgávamos inimaginável provocou em todo o universo vitoriano uma onda de enorme consternação, mas teve também o condão de demonstrar o carinho e o respeito que o 'nosso' Neno merecia em toda a sociedade portuguesa, unindo mundos tão diversos em torno de uma figura carismática, consensual e que por todos é lembrada como sinónimo de alegria e de uma profunda humanidade.

O Neno sempre foi uma pessoa cheia de vida, o que torna ainda mais cruel esta perda. Nesta hora tão difícil, o pensamento do Vitória e dos vitorianos está sobretudo com as pessoas que lhe são mais próximas e às quais o clube tem prestado e continuará a prestar todo o apoio.

Neste abraço coletivo não esqueçamos os amigos que o Neno deixa no Vitória e em Guimarães. O dia-a-dia do clube e da cidade confundiam-se com a figura do Neno, sempre presente, sempre com uma palavra amiga e com a disponibilidade que é única das pessoas mais genuínas. Sendo uma fonte de energia e de boa disposição, o Neno foi alguém que fez da partilha e da camaradagem um mote de vida e uma forma de estar.

Recordar o Neno é ter permanentemente na imagem um sorriso. Um sorriso que contagiou o Vitória, o futebol nacional e a sociedade portuguesa. Agradeço, por isso, todas as manifestações que nos têm sido endereçadas por várias entidades e personalidades do desporto e da vida pública, registando a força que nos transmitem nesta hora tão inesperada.

Dirijo também, de forma muito sentida, um forte abraço a todos os funcionários e colaboradores do Vitória, do presente e do passado, amigos de todos os momentos, que sentem de forma avassaladora esta perda e esta ausência de alguém tão querido e cuja existência se confundia com a do próprio quotidiano do clube.

É irónico que o Neno, natural de Cabo Verde e tão orgulhoso das suas raízes, nos tenha deixado no Dia de Portugal, ele que tão bem representou, promoveu e difundiu esta noção de bem comum, perdurando não apenas como uma figura local, mas como alguém que saltou, de forma consensual, as próprias fronteiras do País.

O Vitória tem a enorme responsabilidade de honrar e perpetuar a memória deste seu embaixador, grande em todos os momentos, mas enorme sobretudo no exemplo de vida que nos deixa.

Muito obrigado, Neno. Descansa em paz.

O Presidente do Vitória Sport Clube,

Miguel Pinto Lisboa"