Receita para bater o Sporting: "É preciso ter espírito de comer a relva"

Paulinho Cascavel, o melhor ponta-de-lança do século para os adeptos do Vitória, indica a receita para bater o Sporting, um dos outros três clubes que representou em Portugal.

Paulinho Cascavel está ligado à história do Vitória. Considerado o melhor ponta-de-lança do século, na Gala do Centenário, realizada em setembro do ano passado, conseguiu um registo notável de 60 golos em 76 jogos.

Nas duas épocas em que esteve nos vimaranenses, Cascavel defrontou quatro vezes o Sporting, que representaria posteriormente, e não marcou em apenas num desses jogos, curiosamente, no primeiro, a 24 de novembro de 1985, que terminou com o triunfo do Vitória por 4-3.