Declarações do guarda-redes Bruno Varela na apresentação do plantel do Vitória de Guimarães para 2022/23, este domingo,

O Vitória de Guimarães apresentou este domingo o plantel para 2022/23 aos adeptos, Bruno Varela, guarda-redes do emblema minhoto, mostrou-se bastante feliz no momento: "Só dá para falar quando realmente vivenciamos isto", afirmou.

"Realmente, sempre disseram que este momento era incrível e único e muitos de nós, quase todos, ainda não tínhamos tido o prazer de passar este momento convosco. Felizmente, tivemos agora a oportunidade e só dá para falar quando realmente vivenciamos isto", começou por dizer, antes de agradecer a presença dos adeptos.

"Agradecemos de coração pelo vosso apoio, pela vossa presença, e que assim seja, desde o início até ao final da época, em todos os jogos", concluiu.

Depois do discurso do guarda-redes, os jogadores começaram a cantar com os adeptos.