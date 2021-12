Raphinha no Bayern rende compensação a V. Guimarães e Sporting

Transferência iminente de Raphinha para o Bayern de Munique garante compensação à SAD e ainda ao Sporting. Seis épocas depois de ter sido contratado no Brasil, o atacante está prestes a trocar a Premier League pela Bundesliga por 50 milhões de euros e o mecanismo solidário prevê uma parte para a SAD

A SAD do Vitória de Guimarães tem todos os motivos para estar particularmente atenta a uma das notícias do mercado que animou o dia de Natal: a transferência iminente de Raphinha do Leeds United para o Bayern Munique.

O internacional brasileiro, 25 anos, é candidato a deixar a Premier League já em janeiro para assinar pelo colosso alemão por 50 milhões de euros e uma parte dessa verba terá como destino a conta bancária do emblema vimaranense, com o qual se estreou na Europa, e um dos quatro que representou até aos 23 anos, tal como está previsto no mecanismo de solidariedade da FIFA que visa premiar os clubes da formação.