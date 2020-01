Rafa Soares tem um interessado e o Vitória já estipulou preço

PAOK de Abel Ferreira pretende compensar a iminente saída de Giannoulis com o lateral português

O futebol grego poderá ser a próxima aventura de Rafa Soares. Em vias de perder Dimitrios Giannoulis (muito cobiçado em Itália) em troca de um importante encaixe financeiro ainda neste mês, o PAOK procura novas opções para a posição de lateral-esquerdo e aposta no jogador português, tendo já abordado a SAD do V. Guimarães para perceber em que condições poderá assegurá-lo.

Ao que O JOGO apurou, a sociedade desportiva deixou bem claro ao clube do técnico português Abel Ferreira que não abrirá mão do defesa por menos de dois milhões de euros, tanto mais que 50 por cento dos direitos económicos do defesa pertencem ao FC Porto.

Rafa Soares foi assegurado pelo Vitória no verão de 2018, num altura em que os minhotos também garantiram metade dos passes de André André e João Carlos Teixeira e o empréstimo de Osorio no âmbito de uma negociação com o FC Porto em que abdicaram de uma percentagem da mais-valia de uma eventual transferência do avançado Marega (diferença entre o valor da venda e o valor pago pelo FC Porto ao Marítimo). A eventual saída do internacional português sub-21 enquadra-se, de resto, no plano de emagrecimento do plantel até ao fim deste mês, traçado pela SAD em consonância com o técnico Ivo Vieira, atendendo a que o clube passará a estar envolvido somente na I Liga a partir de fevereiro - a Taça da Liga será decidida ainda neste mês e a equipa já foi afastada da Taça de Portugal e da Liga Europa.

Formado no FC Porto, Rafa Soares já teve uma experiência no estrangeiro, ao serviço do Fulham. Aconteceu em 2017/18 e tratou-se de um terceiro empréstimo, depois de ter rodado na Académica e Rio Ave. A experiência no futebol inglês não correria, porém, de feição e na mesma temporada ainda representou o Portimonense.