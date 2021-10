Rafa Soares está em alta e ninguém assiste tanto como ele

O defesa soma quatro assistências e é o jogador do plantel com mais minutos de utilização. Termina contrato em junho e, até agora, não há sinais do clube sobre a renovação.

Rafa Soares aproveitou a deslocação do Vitória a Tábua, para defrontar o Oliveira do Hospital na terceira eliminatória da Taça de Portugal, para reforçar a liderança nas assistências.

Esta temporada, o defesa-esquerdo soma quatro ofertas de golos a outros tantos companheiros e só está a uma de igualar a melhor marca da carreira, obtida com a camisola vimaranense, em 2018/19. Rochinha, com duas, está na perseguição.

O rendimento do Vitória perante a equipa da Liga 3 gerou uma onda de críticas por parte dos adeptos, e também sublinhadas por Pepa, mas Rafa Soares acabou por sobressair depois de ter feito o cruzamento milimétrico para Marcus Edwards apontar o golo salvador. Feita a contabilidade, das quatro assistências do esquerdino, três delas estiveram na origem da conquista de pontos ou de triunfos para os minhotos (além da realizada anteontem, assistiu Tiago Silva no empate com o Arouca e Bruno Duarte na vitória frente ao Casa Pia, este jogo a contar para a Taça da Liga). Atendendo a que a época ainda vai numa fase inicial, parece ser uma questão de tempo até o esquerdino atingir um novo máximo de assistências na carreira. Por enquanto, já igualou o registo de 2016/17, quando estava a representar o Rio Ave.

De volta a Guimarães após um empréstimo aos espanhóis do Eibar, a importância de Rafa Soares na estrutura montada por Pepa também se pode medir pelo número de minutos em campo: 990 distribuídos por 11 jogos. É o valor mais elevado no plantel, estando à frente de Borevkovic, que soma 959 minutos de competição. Esta época, o defesa-esquerdo apenas não foi utilizado em um jogo (Covilhã, para a Taça da Liga).

Rafa está na última época de contrato com o Vitória (a ligação termina em junho de 2022) e, por enquanto, não se conhece qualquer posicionamento do clube sobre o assunto. Com a aproximação do fim do contrato, e a manter-se este cenário, a partir de janeiro o defesa poderá vincular-se a outro emblema.