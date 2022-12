Quim Berto aprova contratação de Ben Traoré: "Gostava de o ver no Vitória"

Quim Berto aprova a contratação de Ben Traoré que é desejado pelos responsáveis do clube minhoto. Antigo jogador do Vitória treinou o médio-defensivo no Tirsense, em 2020/21, e fala de um jogador com enorme margem de progressão e que está preparado para dar o salto após passar pelo Leixões.

Ben Traoré, médio do Leixões, pode tornar-se reforço do V. Guimarães para a segunda metade da temporada, como O JOGO deu conta na edição de domingo. Apesar de ter renovado recentemente o contrato com o clube matosinhense até 2025, o jogador de 22 anos está a ser negociado entre os dois emblemas, estando o acordo perto de ser concluído.

Natural da Costa do Marfim, Ben Traoré chegou a Portugal em 2018, tendo ingressado no Tirsense, transitando na temporada seguinte para o Fafe. De regresso a Santo Tirso, numa altura em que a equipa estava no Campeonato de Portugal, fez 19 jogos e marcou cinco golos, o recorde na ainda curta carreira. Foi nessa altura que trabalhou com Quim Berto antes de se transferir para o Leixões.