Albert Riera, treinador do Celje, fez a antevisão ao encontro com o Vitória, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

O treinador Albert Riera afirmou que o Celje deve ser protagonista na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, frente ao Vitória de Guimarães, imitando a segunda parte da primeira mão.

Apesar da derrota caseira por 4-3 há uma semana, o técnico vincou que o Celje se manteve vivo "numa eliminatória que tem 180 minutos" e mostrou-se convencido de que os eslovenos podem recuperar a desvantagem de um golo, se repetirem o domínio exibido na segunda metade do primeiro encontro.

"Quero que o Celje seja protagonista a jogar contra uma equipa grande. Queremos repetir a segunda parte. Na primeira, marcámos primeiro [aos 18 segundos] e sentimos o peso psicológico da vantagem. Disse à minha equipa que, quando marca o primeiro golo, tem de ir atrás do segundo", referiu, na antevisão ao encontro marcado para as 20:15 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O treinador espanhol promete assim uma equipa atrás dos golos e da vitória, mas "de forma inteligente e cautelosa", até porque crê ser impossível "ganhar um jogo nos primeiros 15 ou 20 minutos".

Convencido de que se deixa menos jogadores atrás quando "se ataca muito", Albert Riera frisou que o vice-campeão esloveno deve aproveitar os espaços concedidos pelos portugueses e melhorar a nível defensivo, prestando atenção onde os locais vão cometer erros. "Dei-lhes toda a informação sobre o que fazer com bola e sem bola. O futebol é feito de erros, mas a zona do relvado onde são cometidos pode fazer a diferença. Temos de ser melhores a defender. Sabemos onde falhámos [na primeira mão]. Esperamos estar melhores amanhã [quinta-feira]", acrescentou.

Questionado sobre a atmosfera esperada em Guimarães, face à projeção de 17 mil espectadores nas bancadas, o antigo extremo do Liverpool e do Galatasaray assumiu ter dito aos seus pupilos para "não terem medo" e para entrarem motivados em campo, algo mais difícil de acontecer com pouco público ou com estádios à porta fechada, como aconteceu na pandemia de covid-19.

Ao lado do técnico de 41 anos, o médio e capitão do Celje, Denis Popovic, assumiu que a lotação esperada para quinta-feira lhe dá "motivação extra" para dar o melhor e considerou que a sua equipa tem oportunidade de se qualificar para a terceira pré-eliminatória se melhorar a prestação nas bolas paradas defensivas.

"Na primeira mão, mostrámos que podemos competir com o Vitória, mas concedemos golos facilitados em bolas paradas. (...) Isso foi foco na preparação para este jogo. Não preparámos os penáltis, porque acreditamos que podemos seguir em frente durante o tempo regulamentar", realçou o jogador de 33 anos.

O Celje, da Eslovénia, defronta o Vitória de Guimarães em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendado para as 20h15 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do ucraniano Viktor Kopievsky.