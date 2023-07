"Queremos que as coisas corram bem, mas precisamos de lutar para que isso aconteça"

Declarações de António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes da partida da equipa para a Eslovénia, onde, na quinta-feira, a partir das 19 horas, defrontará o NK Celje, para a primeira mão da segunda eliminatória de acesso à Liga Conferência:

Confronto com o NK Celje: "É um jogo com responsabilidade. É o início de uma época, um jogo importante para nós. Queremos ter um bom desempenho na Europa, acho que é importante para o clube. Estou com muita expectativa, queremos que as coisas nos corram bem. Mas precisamos de lutar para que isso possa acontecer. Estou confiante e otimista."

A entrada na fase de grupos da Liga Conferência é um objetivo muito importante para o Vitória? "Acho que, para nós, neste momento, o importante é passarmos esta eliminatória. Temos de ir passo a passo, tal como na época passada. Agora temos de eliminar o NK Celje. Como é óbvio, gostávamos muito de ir à fase de grupos, achamos que era importante. Tudo faremos para que as coisas possam correr bem e para chegarmos lá."

Como é que perspetiva esta época para o Vitória? "Estamos contentes com a pré-época, as coisas estão a correr bem. Temos tido muita serenidade e muita calma no trabalho que estamos a desenvolver. Estamos todos muito confiantes. Agora sabemos que vai ser sempre jogo a jogo, com muita calma e esperar que tudo possa correr bem no final da época. Estamos muito desejosos que as coisas possam sair bem."

Palavras para os sócios do Vitória para esta temporada: "Vamos continuar todos unidos. Sócios, massa adepta, administração, equipa e equipa técnica, estamos todos unidos. Se assim for, vai ser sempre mais fácil. Vamos com muita responsabilidade, a levar as coisas muito a sério. Vamos para a Eslovénia para trabalhar e para ganhar a eliminatória, se possível. Tudo faremos para que isso aconteça. Por isso, estejam connosco para que, na próxima semana, já possamos estar todos juntos."