Quer ser "referência no Vitória" e sonha com o Real Madrid: eis Herculano

Avançado de 17 anos soma oito golos em 19 jogos entre equipa B e sub-23 e ambiciona ser mais uma das apostas do plantel principal

Herculano Nabian tem apenas 17 anos e já apontou 50 golos pelo Vitória de Guimarães. Esta época, fez seis em 15 jogos pela equipa B e dois em quatro partidas dos sub-23. O avançado não tem pressa, mostra ambição na entrevista ao site do clube e assegura que o percurso está "bem sustentado". "Tenho total confiança nas pessoas que gerem o clube e nos treinadores que me orientam. Joguei nos sub-23 e na equipa B e é aqui que quero cimentar a minha posição, porque sei que ainda sou muito jovem. Como é óbvio tenho o objetivo de chegar à equipa A, de me tornar uma referência no clube, mas sei que tenho de dar um passo de cada vez. Nunca tirei os pés do chão nem me iludi com o que possam dizer ou até mesmo com a minha cláusula de rescisão. O meu pai diz-me todos os dias que tem muito orgulho em mim, mas não me deixa descansar porque posso ser uma peça importante hoje e amanhã já não o ser. Há muitos jogadores que chegam rápido ao topo e depois perdem-se no caminho e eu quero subir mas aprender a ser cada vez melhor", afirmou.

Já com 17 anos, o jovem internacional fez por merecer a confiança de Bino Maçães e justificou sempre a aposta. O mais recente exemplo foi o hat-trick apontado ao Rio Ave B, num duelo que garantiu o apuramento para o play-off de acesso à Liga 3. "Gostei muito do primeiro golo, daquela triangulação com o João Fernandes. Mas, mais do que a forma como chegámos ao golo, foi o significado de ter marcado logo aos três minutos. Vínhamos de uma paragem, a equipa precisava de ganhar e tê-lo feito logo no abrir do jogo acabou por nos libertar de qualquer pressão que pudesse existir e condicionar o nosso trabalho", lembrou.

A aposta em jogadores da formação tem sido "uma constante", o que é um fator de motivação para Herculano e para outros jogadores jovens. "Ainda me lembro de treinar com o Amaro na equipa B e agora é um dos titulares da equipa principal. Além dele, também o Hélder já se estreou, depois de ter feito um excelente campeonato nos sub-23. Isto passa uma mensagem interna importante, mostra-nos que todos contam, que não importa a nossa idade e que os responsáveis estão atentos. E estas apostas não são apenas na equipa A, ainda este fim-de-semana tivemos a estreia do Gui a titular, tivemos uma vez mais o Maga no onze da equipa e o Gonçalo ainda marcou", salientou.

Foi já com 10 anos que Herculano chegou ao futebol. Pelas mãos do pai, o avançado teve de prestar provas no Algueirão, em Sintra, para não pagar a mensalidade. O primeiro teste foi concluído com sucesso, naturalmente, e aí deu início ao seu percurso com a bola. Seguiu-se o Belenenses e, três épocas depois, foi convidado pelo Vitória. "Quando apareceu o convite eu fiquei muito feliz porque o Vitória é um dos maiores clubes de Portugal. Senti que a minha vida podia mudar e assim foi. O dia de amanhã é sempre uma incógnita e eu tenho procurado aproveitar todas as oportunidades", disse.

Fã de Lukaku, que considera "uma referência", Herculano revelou onde gostava de jogar: "Admiro o Real Madrid desde criança e um dos meus sonhos é lá chegar. Gostava de um dia chegar à Premier League ou à Série A, porque dizem que o campeonato italiano é muito difícil e eu gosto de coisas difíceis", apontou.