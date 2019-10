"Quem não der à perna neste jogo não vai dar contra o Arsenal"

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, fez a antevisão ao jogo com o Sintra Football, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Objetivo: "O nosso objetivo é vencer e passar esta eliminatória. Sabemos que muitas vezes apanhamos equipas muitos motivadas nesta competição. Vamos jogar num piso sintético, mas isso não pode ser um problema, nem um refúgio para nós. Teremos de ser muito sérios e jogar com grande motivação. É um jogo aliciante para o adversário, mas é fundamental para nós se pretendemos criar objetivos futuros nesta competição".

Proximidade do jogo com o Arsenal: "Os jogadores têm conhecimento mais do que suficiente que quem não der à perna contra o Sintra provavelmente não vai dar contra o Arsenal. Quero a equipa inteiramente focada no jogo com o Sintra. E entraremos com a melhor equipa, com as melhores soluções. Vamos com o objetivo de vencer, respeitando o adversário e sabendo que estas equipas por vezes criam problemas pela motivação e por jogarem perante os seus adeptos. Este é o nosso primeiro passo na competição e teremos de fazer o melhor para podermos passar esta eliminatória".

Discurso: "Não tenho tendências em mudar o meu discurso. Muitas vezes nós avaliamos os períodos de paragens de acordo com os nossos resultados. Estávamos habituados a jogar muitas vezes e acho que deve ser assim. Os jogadores devem estar preparados para essa quantidade de jogos. As paragens são no entanto benéficas para recuperar jogadores lesionados e temos tido alguns. Foi uma janela para recuperar alguns jogadores. Em competição, o que interessa é a interpretação dos jogadores em relação a cada partida, sendo competitivos e atacando a baliza do adversário. É sempre no escuro que se pode caraterizar esse momento"

Luta contra os facilitismos: "Defendo que o treinador que consegue entrar na mente dos atletas e acrescentar algo mais nesse sentido vai sempre crescer. É um desafio para os treinadores, porque o subconsciente dos atletas é sempre poderoso e eles podem interpretar este tipo de jogos com alguma sobranceria. Temos que estar focados nestes jogos, sem facilitar em campo. E nem sempre os discursos bastam. Eles sabem da minha exigência e o que posso cobrar deles se não se comprometerem com as partidas. Ganham-se e perdem-se lugares nestes jogos".

Sintra Football : "Noutro patamar, conhecem-se sempre algumas individualidades. Mas o meu foco não passa por falar dos jogadores em termos individuais. Houve um trabalho da nossa estrutura para saber como se comporta o adversário em campo, independentemente de quem joga. Sabemos que têm jogadores que já passaram por divisões mais competitivas e são mais experiência à equipa. Tem um lote de jogadores interessantes, trata-se de uma equipa competitiva. Já fizemos um treino de adaptação num sintético e, naturalmente, o adversário está mais adaptado a esse tipo de piso".