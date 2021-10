Quatro imprescindíveis entre as opções de Pepa

A rotação que sugere a visita ao Oliveira do Hospital, para a Taça, poderá não ser absoluta. André André, Edwards, André Almeida e Janvier entraram, para já, em todos os jogos.

O jogo com o Oliveira do Hospital, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, brilha no horizonte como uma preciosa janela de oportunidades para os jogadores menos utilizados do Vitória de Guimarães. Adivinham-se várias novidades, tanto no onze inicial como nas opções que serão lançadas na fase das substituições, mas Pepa deverá conjugá-las com opções que marcaram presença, até ao momento, nas 11 partidas oficiais já disputadas pela equipa - oito para o campeonato e três para a Taça da Liga. A esse nível, apenas André André, Edwards, André Almeida e Nicolas Janvier têm sido imprescindíveis, sendo possível, ainda assim, uma saída desse grupo restrito.

Atualmente ao serviço dos sub-21 de Portugal, que jogam amanhã na Islândia depois de terem goleado o Liechtenstein por 11-0, André Almeida (autor de um golo na partida disputada em Vizela, na quinta-feira) regressará, por certo, desgastado a Guimarães e o treinador terá de ponderar bem a utilização do médio-ofensivo na partida agendada para sábado de manhã, no Estádio Municipal de Tábua. Seja como for, Pepa optará por uma rotação parcial de jogadores e sem correr grandes riscos, como já demonstrou, aliás, na Taça da Liga, e até já assumiu que pretende aproveitar as duas taças para "fazer história" no ano (2022) do centenário do Vitória. "Somos conquistadores e queremos dar algo especial esta época, dar uma alegria. Queremos muito marcar este centenário com grandes conquistas. E mais do que a questão dos títulos, temos de identificar o clube e a cidade com o que fazemos dentro de campo", comentou o treinador quando fazia a antevisão do jogo com o Benfica.