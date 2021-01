"Quatro amarelos de André André? Prefiro ser otimista, sem chorar"

Declarações de João Henriques durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, neste domingo

O Marítimo: "Vamos ultrapassar o Marítimo com competência. Conhecemos bem as dinâmicas do nosso adversário e são muito fortes nas transições, tendo por base o posicionamento defensivo. Trabalhámos esse aspeto ao longo da semana, sabendo que o Marítimo tem tido alguma oscilações em termos de resultados. Nem sempre teve sucesso nessas dinâmicas e, nesse sentido, vamos tentar provocar-lhes desconforto, de modo a conseguirmos o resultado pretendido".

Wakaso de início?: "Temos várias opções para o meio campo tendo por base dinâmicas diferentes. O Wakaso não é a única opção, mas está em perfeitas condições. Caso contrário, não teria sido utilizado, mesmo que por poucos minutos, em três jogos. Acreditamos nele e está bem. Se for ele a opção, está em perfeitas condições. Tem sido convocado e nunca arrisco em colocar um jogador só para fazer número. Está em perfeitas condições para ajudar a equipa. Desde que cheguei, têm surgido sempre casos de covid-19, mas vamos resolvendo isso com as opções que temos, porque acreditamos em todos. Não nos focamos nas ausências. Vão jogar aqueles jogadores em que nós acreditamos que poderão garantir os três pontos".

André André com quarto cartões e o árbitro Fábio Veríssimo: "Os jogadores que têm quatro cartões amarelos estão sempre sujeitos a não jogaram a partida seguinte. Não estamos preocupados com isso. O André André não jogou por exemplo na Taça da Liga e a equipa teve um comportamento extraordinário. Por lesões ou castigos, nunca lamentamos as ausências. É claro que gostaria de ter sempre todos os jogadores disponíveis, mas não lamento ausências. Prefiro ver as coisas de uma forma otimista, sem chorar".

Receia excesso de otimismo?: "Este grupo tem os pés bem assentes na terra. Sabemos para onde vamos e conhecemos bem a nossa ambição. Estamos a crescer, mas com os pés bem assentes no chão. Lá por estarmos a ganhar e a jogar melhor, não está tudo perfeito. Há coisas para melhorar. Podemos estar 90 minutos a atacar a baliza e depois o adversário, com estrelinha, faz um golo. Isso já aconteceu. As vitórias não nos fazem embandeirar em arco. Sabemos exatamente o que queremos e os jogadores mais experientes passam isso aos outros. Olhamos para o campeonato jogo a jogo e o seguinte, frente ao Marítimo, é tão importante como o anterior. Vale três pontos e sabemos que estaremos mais próximos deles se formos competentes. Mas estou satisfeito por ver a equipa mais segurança e confiança, porque há muito equilíbrio neste campeonato. É muito difícil conquistar pontos e nós temos de estar preparados para qualquer adversidade".

Um carimbo saliente: "O Marítimo já demonstrou que tem competência. Foi a única equipa que conseguiu vencer o Sporting nesta época e isso é um carimbo bem saliente. Se estivermos ao nosso melhor nível, venceremos. Não queremos que o adversário nos surpreenda. Somos o Vitória, jogaremos em casa e queremos ganhar, tendo os pés bem assentes no chão.