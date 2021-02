Quaresma vai falhar receção do V. Guimarães ao Boavista

Indisponibilidade física do internacional português confirmada por João Henriques

Ricardo Quaresma não vai poder participar, esta sexta-feira, na receção ao Boavista. O extremo do Vitória de Guimarães não recuperou de um traumatismo no joelho direito, sofrido na véspera do jogo do último domingo, em Paços de Ferreira, e não será assim opção para o jogo de abertura da 21.ª jornada da Liga NOS.

A confirmação da ausência forçada do internacional português foi dada por João Henriques na conferência de antevisão com os axadrezados. "Infelizmente, não faz parte do grupo de convocados porque não está em condições sequer de treinar. Está entregue ao departamento médico", informou o treinador do Vitória.

Este será o primeiro jogo do campeonato em que o internacional português de 37 anos não vai constar da ficha de jogo depois de ter sido titular em 15 dos 19 jogos em que foi utilizado e de não ter saído do banco de suplentes no Estádio Capital do Móvel, precisamente devido a este problema físico.