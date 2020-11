Quaresma sem azia deu o exemplo no triunfo do V. Guimarães

Habituado a receber tratamento dos fisioterapeutas antes dos jogos, em Tondela deu prioridade aos titulares. E quando entrou em campo não se calou: deu indicações, corrigiu posições e vibrou

Quaresma com azia por não ter sido titular em Tondela? Nada disso. O extremo deu até o exemplo antes, durante e depois do jogo. Contribuiu ainda para um triunfo que garantiu a subida do Vitória ao quinto lugar e ao consequente acesso à edição deste ano da Taça da Liga.

Suplente apenas na primeira jornada, em casa, diante do Belenenses, porque tinha iniciado mais tarde a preparação e ainda estava sem o ritmo desejado, Quaresma foi titular nos sete jogos seguintes, mas em Tondela ficou surpreendentemente no banco.

Apesar disso, o 10 do Vitória deu o exemplo. Antes do jogo, ainda no balneário, deu prioridade aos titulares para receberem tratamento dos fisioterapeutas, ficando depois no balneário a ser massajado quando a equipa entrou no relvado para o aquecimento.

Já com o jogo a decorrer, vibrou com os golos de André André e Bruno Duarte, entrando, aos 75 minutos, para o lugar de Rochinha. Entrou com muita vontade, colou-se à faixa direita e tentou as combinações, sobretudo com Sacko. E foi ao lateral-direito que mais indicações deu. "Sobe, sobe", "aguarda", "rápido, avança". Foram algumas das instruções que deu ao maliano. Incansável, não parou de gritar para os companheiros.

Do lado contrário ao banco onde estava João Henriques, mais parecia a extensão do treinador dentro do campo. "calma, calma", pedia a Mumin . "Segura a bola", gritava para Pepelu, enquanto a seguir trocava palavras com André André.

Da direita passou para o meio e foi de lá que fez um passe sensacional a isolar Noah Holm, mas o avançado norueguês rematou à figura do guarda-redes do Tondela. Apesar do desperdício, incentivou o companheiro. Passou depois para a esquerda e foi de lá que teve uma boa combinação com Sílvio, que rematou à figura de Joel Sousa. Foi a última ação do jogo. A hora era de festejar com os companheiros.

Números provam eficácia

Apesar de só ter entrado aos 75 minutos, Quaresma aproveitou o tempo para dar qualidade à equipa e para provocar o pânico na defensiva do Tondela. Dos cinco cruzamentos que efetuou, quatro foram certos. Estatisticamente. o único que não chegou ao destino nem foi por culpa dele, mas porque Bruno Duarte falhou o cabeceamento por centímetros. Foi o jogo com melhor percentagem de cruzamentos certos. Ao nível do passe, esteve igualmente em bom plano, com 11 passes certos em 14 (79%), apenas superado pelos 8 em 9 em Arouca.