Quaresma: "Se termino esta época ou daqui a duas, vamos ver"

Contrato atual prevê opção por mais duas temporadas

À entrada da última época de contrato com o Vitória de Guimarães, Ricardo Quaresma ainda não decidiu se vai pôr um fim à carreira daqui a um ano. A possibilidade está em cima da mesma, apesar de o contrário também estar em aberto, até porque há uma cláusula de opção por mais duas épocas que o clube pode acionar.

"Quando assinei pelo Vitória disse que era aqui que ia acabar. Se é este ano ou daqui a dois anos, vamos ver. Vai depender de como eu me sentir, também daquilo que o presidente e a direção tenham em mente para aquilo que é o futuro do clube, mas sinceramente a mim não me preocupa isso. O que me preocupa agora é ganhar forma física e estar pronto para os objetivos do clube", explicou no avançado, durante o estágio dos vitorianos que está a decorrer em Troia.

Quaresma comentou ainda a forte concorrência que neste momento existe no plantel do Vitória para a sua posição: "Quando não tens colegas à tua altura, até tu relaxas. Não podes relaxar no futebol, tens que estar sempre ativo. Tens que ter sempre o olho muito aberto porque sabes que atrás está sempre alguém para agarrar o lugar. É bom ver estes jovens com vontade de agarrarem o lugar, isso motiva-me ainda mais. Se eles querem jogar eu também quero, toda a gente sabe que eu não gosto de ficar de fora, por isso sei que vou ter que dar muito ao pedal para poder jogar."