Quaresma revela: "Cheguei a ter medo de estar em cima do cavalo"

Quaresma foi apresentado com pompa e circunstância no V. Guimarães

O internacional português revelou peripécia na rodagem do filme de apresentação como reforço do Vitória.

Com mais de 14 milhões de visualizações, o vídeo "Long Live the King: a Dinastia Quaresma", partilhado nas redes sociais do Vitória e do próprio jogador Ricardo Quaresma, foi "a apresentação do ano" para o diário alemão "Bild".

A película despertou grande interesse no estrangeiro, com "BBC", "Gazzetta", "Marca" e "Globo" a serem alguns dos média que deram conta dela, e foi um dos temas abordados pelo extremo português numa entrevista concedida ao site "Elefante de Papel".

"Cheguei a ter medo de estar em cima do cavalo. Houve lá uma parte em que ele andou mais rápido e eu até disse: "É agora que vou partir-me todo". Eles estão a fazer de propósito para eu não assinar contrato", relatou, por entre sorrisos, Quaresma.

Num "post" no Instagram, o jogador de 37 anos partilhou um excerto em vídeo da conversa, durante a qual garantiu ter o "orgulho" de ser português de etnia cigana, defendendo que "o futebol pode ajudar, e muito" a acabar com determinados preconceitos.

Em campo, Quaresma não tem defraudado as expectativas elevadas, sendo o jogador com mais livres batidos (18) e o terceiro com mais cruzamentos (20) e participação em mais ataques (37) na liga.