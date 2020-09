Quaresma publica fotografia com Sacko e adeptos turcos insistem num pedido

Quaresma e Sacko no treino do V. Guimarães

Extremo do V. Guimarães deixou marca no Besiktas e os adeptos continuam a sonhar com... o regresso.

A insistência dos adeptos turcos é uma constante das redes sociais de jogadores com ligações ao futebol daquele país: os pedidos para que os craques do desporto rei se juntem ao Besiktas geram furor e há até quem brinque com a situação.

Algo que se verifica com regularidade no Instagram do Ricardo Quaresma. O extremo português, agora no Vitória de Guimarães, representou o emblema de Istambul durante seis temporadas - em dois períodos distintos - e deixou marca entre a fervorosa massa associativa, que continua a sonhar com o regresso do "Mustang".

"Vem para o Besiktas [Come to Besiktas, em inglês]" foi o comentário mais repetido na mais recente publicação do novo 10 dos vimaranenses, em que Quaresma surge acompanhado do lateral maliano Falaye Sacko.