Quaresma fala do golo desejado antes de querer ganhar ao FC Porto

Jogador do V. Guimarães realça ambição de derrotar os dragões na próxima jornada

Ricardo Quaresma expressou a satisfação por ter marcado finalmente pelo V. Guimarães, no caso ao Santa Clara, no último encontro, que terminou 4-0: "Quando recuperei a bola, a primeira coisa que fiz foi ver o que estava à minha frente. Quando percebi que só tinha um defesa, ataquei-o porque senti que tinha possibilidade de passar por ele e fazer o golo tão desejado. Era um golo que eu já estava à procura desde que cheguei aqui. Não digo que estava ansioso mas estava com muita vontade de me estrear com um golo pelo Vitória. Estou feliz por isso e espero que seja o primeiro de muitos."

O próximo jogo, dia 29, representa um reencontro com o FC Porto. A meta é vencer. "A equipa está com muita vontade, com muita alegria porque as vitórias dão essa confiança, dão essa boa disposição. Estamos preparados para o que aí vem, neste caso o jogo com o FC Porto, um jogo complicado contra uma grande equipa e sabemos que temos estar ao nosso melhor nível para poder ganhar os três pontos que é o que nos interessa. É para isso que vamos trabalhar nestes dias, para que possamos chegar ao jogo e sairmos de lá felizes", reitera, valorizando o trabalho de João Henrique.

"Aquilo que o treinador nos pede é que possamos desfrutar do futebol, obviamente com aquilo que ele pretende para a equipa. Acho que ele tem feito um trabalho fantástico porque a equipa está a crescer e isso nota-se. A equipa está a subir de rendimento, pouco a pouco, mas é preciso entender que é uma equipa muito jovem, com jogadores novos no clube que ainda não conheciam bem o campeonato português e o clube. Neste momento sinto que a equipa está a evoluir cada vez mais e acredito que podemos fazer muito mais do que temos vindo a fazer", disse.