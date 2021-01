Quaresma estabelece novo recorde nesta edição da I Liga

Ricardo Quaresma tornou-se no jogador com mais cruzamentos efetuados (13) numa partida da liga, nesta temporada

Dentro do que é possível mensurar, a magia de Quaresma rendeu ao V. Guimarães, para além de um golaço, 13 cruzamentos no jogo com o Nacional. O extremo fixou assim um novo recorde no campeonato, nesta temporada, superando os registos do lateral-esquerdo Khacef (Tondela), do lateral-direito Joel (Gil Vicente) e do extremo Júlio César (Portimonense), todos com 12 cruzamentos.

O anterior máximo do Mustang haviam sido sete centros para a área numa só partida. A influência de Quaresma é, de resto, gigantesca. Segundo cálculos do site "Goal Point", 52% dos remates feitos pela equipa foram efetuados ou servidos pelo extremo, que tanto lidera neste ranking em Portugal como na Europa. Atrás dele seguem, imagine-se, Suárez (Atlético de Madrid), com 51%, e Messi (Barcelona), com 50%.