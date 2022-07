Quaresma e a saída de Pepa do V. Guimarães: "Surpreender, não surpreende..."

Extremo abordou a saída de Pepa do comando técnico do emblema minhoto.

À margem da entrega das bolsas "Ricardo Quaresma", esta sexta-feira, no Auditório Maestro Cesário Costa, em Canelas, o antigo jogador do Vitória de Guimarães abordou a saída de Pepa do comando técnico do emblema minhoto, não se mostrando espantado.

"Surpreender, não surpreende. Nunca pensei que fosse tão cedo. Mas isso são coisas para o presidente e a direção falarem. Já não estou lá, é um clube respeito e admiro, passei lá duas boas épocas, mas não tenho de falar sobre isso", afirmou o extremo português.

Ricardo Quaresma entregou 15 bolsas a estudantes e atletas por mérito desportivo e académico, uma iniciativa da Câmara Municipal de Gaia que se fez representar, entre outros, por Elísio Pinto, vereador da Juventude e do Associativismo.