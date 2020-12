Quaresma e a história da trivela: "Precisava de um tratamento, mas era difícil"

Experiente extremo do Vitória de Guimarães revelou a história por trás da origem da famosa trivela.

Ricardo Quaresma, extremo do Vitória de Guimarães, foi um dos convidados desta sexta-feira do Web Summit e, além de abordar temas como a polémica com André Ventura ou a passagem - de má memória - pelos Emirados Árabes Unidos, falou sobre a origem da famosa trivela, que celebrizou desde tenra idade.

O internacional português, de 37 anos, começou a aperfeiçoar a técnica durante o processo de formação, realizado maioritariamente no Sporting, devido a um problema congénito nos pés, demasiado voltados "para dentro".

""Precisava de um tratamento, mas era difícil para os meus pais andarem comigo na fisioterapia. Comecei a aproveitar essa parte de fora [do pé] para fazer as jogadas, os remates e os cruzamentos (...). Houve um treinador, quando já era juvenil no Sporting, que me mandou sair do treino, mas depois acabou por perceber que era algo que já vinha comigo", contou Quaresma, que levantou ainda o véu sobre a longevidade da sua carreira.

O ala realçou que a boa forma aos 37 anos deve-se a alguma "sorte", pelo facto de nunca ter tido "grandes lesões", ao facto de sempre ter descansado bem, com uma hora de sono após o almoço e sete à noite, e também às mudanças na rotina alimentar, não tão cuidada nos primeiros anos como profissional:

"Deixei de comer batatas fritas, por exemplo. Quando era jovem, abusava um bocadinho. Ao longo do tempo, comecei a perceber que tinha de mudar certas coisas. Nunca fumei e nunca bebi. Isso ajuda muito a estar 20 anos ao mais alto nível", referiu o extremo.