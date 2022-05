Quaresma anuncia saída do Vitória: "Espero inspirar outros a não ficarem agarrados a contratos onde só se beneficiam a si próprios"

Quaresma anuncia o ponto final da ligação ao Vitória de Guimarães, onde chegou em 2019

Quaresma anunciou esta sexta-feira o ponto final na ligação ao Vitória de Guimarães. "Chegou ao fim a minha relação com o Vitória", refere o jogador no anúncio do ponto final após dois anos ao serviço do clube vitoriano.

No longo texto publicado nas redes sociais, o jogador deixa críticas, sabe O JOGO, dirigidas ao treinador Pepa. "Eu podia, vocês bem sabem, ficar mais um ano de contrato, mas também não posso ficar indiferente às dificuldades financeiras que o Vitória está a passar. [...] Espero inspirar outros a fazerem o mesmo e a não ficarem agarrados a contratos onde só se beneficiam a si próprios", pode ler-se.

Recorde-se que Quaresma, que anuncia ainda a intenção de continuar a jogar na próxima temporada, cumpriu os jogos suficientes que lhe permitiam acionar a opção de renovação do contrato por mais uma época.

"Ainda não chegou a minha altura de arrumar as botas. Estou em forma, ainda sei jogar futebol e quero continuar a fazer aquilo que me faz feliz. Em breve nos voltaremos a encontrar no campo. A trivela ainda vai fazer levantar muitos estádios", pode ler-se ainda.

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"Amigos

Chegou ao fim a minha relação com o Vitória.

Confesso que em campo gostaria de ter podido ajudar mais a equipa. E que senti por vezes uma certa tristeza em não me ser dada a oportunidade de o fazer como gostaria.

Acredito também que fora de campo fiz o meu papel. Ajudei o clube a crescer ainda mais em notoriedade um pouco por todo o mundo e que isso foi positivo no reconhecimento e valorização da marca Vitória e da cidade de Guimarães.

Muito obrigado aos adeptos pelo carinho com que me acolheram, pela frontalidade, olhos nos olhos, com que sempre nos tratamos e pelo incentivo que mesmo nos piores momentos souberam dar a toda a equipa. São vocês o coração que faz bater o emblema que durante um ano carreguei ao peito.

Eu podia, vocês bem sabem, ficar mais um ano de contrato, mas também não posso ficar indiferente às dificuldades financeiras que o Vitória está a passar. Desta forma posso também ajudar o clube a poupar um pouco. Espero inspirar outros a fazerem o mesmo e a não ficarem agarrados a contratos onde só se beneficiam a si próprios.

Quero deixar também um agradecimento muito especial a todos os trabalhadores do clube, guardaremos para sempre os sorrisos e a boa disposição que trocamos a cada passagem em que nos encontramos. Obrigado por tudo.

Ainda não chegou a minha altura de arrumar as botas. Estou em forma, ainda sei jogar futebol e quero continuar a fazer aquilo que me faz feliz.

Em breve nos voltaremos a encontrar no campo. A trivela ainda vai fazer levantar muitos estádios."