"Quando se está mais tempo em campo, o subconsciente dá-nos confiança"

Pêpê destaca o retorno da equipa aos bons resultados e antevê uma boa reta final, rumo à Europa

O Vitória conseguiu na última jornada o segundo triunfo consecutivo no campeonato, algo que não acontecia desde setembro, e mostrou um novo impulso da equipa na luta pelo quinto lugar, que nesta altura está a três pontos de distância. Para o médio Pêpê, um dos jogadores mais utilizados por Ivo Vieira, a equipa minhota está no caminho certo para renovar o passaporte europeu. "Mesmo quando os resultados não apareciam, a equipa dava boas respostas em campo; agora estamos a conjugar os resultados com as exibições. Temos um dos melhores ataques, com muitos golos, embora não tantos como as oportunidades criadas. Podíamos ainda ter mais golos", considerou o médio do Vitória.

Numa temporada em que a equipa de Ivo Vieira já disputou 41 jogos, Pêpê assumiu-se como titular indiscutível a partir de janeiro a jogar na posição seis. "Estou a sentir-me bem, mas tenho de continuar a trabalhar para merecer a confiança do treinador nos próximos jogos. Quando se está mais tempo em campo, o subconsciente dá-nos alguma capacidade para um aumento da confiança, isto é, tudo parece que sai naturalmente. Isso tem acontecido esta época", disse o 88 da equipa minhota, que falou ainda de uma competição intensa no seio de um plantel vasto: "Temos muitos jogadores com qualidade, por isso estamos obrigados a dar o máximo para sermos titulares no fim de semana."

O Vitória voltou a conjugar as boas exibições com resultados positivos e, na última jornada, ganhou pontos a quase todos os adversários diretos na luta pela Europa. Pêpê antevê dificuldades para o Paços

O jogo com o Paços de Ferreira, no domingo à noite, está a ser encarado com todos os cuidados, numa jornada em que a equipa pode encurtar novamente a distância para o quinto lugar. "Na primeira volta, só ganhámos nos minutos finais. O Paços é sempre uma equipa difícil e vem de uma vitória importante na luta pela manutenção. Eles estão confiantes, mas nós estamos numa boa fase. As equipas do Pepa gostam de esperar pelos adversários e depois saem em transição...", avisou ainda Pêpê.