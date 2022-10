"Quando Roger Schmidt diz que ganhou um ponto, está a ser muito honesto"

Declarações de João Aroso, treinador adjunto do Vitória de Guimarães, após o empate na receção ao Benfica, 0-0, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin.

Análise: "Fizemos um jogo muito competente, preparámos bem durante a semana o plano para este jogo. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa de enorme qualidade, uma equipa que está muito bem, muito confiante, com jogadores de qualidade, mas nós também temos. A perfeição é impossível, mas fizemos um grande jogo, senão não conseguíamos bater-nos como batemos. Tirámos o jogo entre linhas do Benfica, em que é muito forte, com o Rafa. Talvez tenha sido dos jogos menos conseguidos dele, não por demérito dele e sim mérito nosso. Tivemos a capacidade e qualidade. Estes jogadores precisam de confiança, saímos várias vezes em contra-ataque, criámos mais oportunidades de perigo do que o Benfica na primeira parte, e isso não é fácil. Na segunda parte fomos refrescando, entraram jogadores que acrescentam qualidade. Depois houve uma fase em que tivemos dificuldades. O Benfica acabou em jogo direto, colocou mais um central para aproveitar isso. Quando o treinador diz que ganhou um ponto, está a ser muito honesto, e isso espelha a dificuldade que o Benfica teve."

Exigência a nível mental: "O Benfica tem muita qualidade, mas é muito difícil. A exigência do ponto de vista da concentração é mais determinante do que a exigência física. Estivemos concentrados a níveis elevados durante muito tempo, para limitar o jogo ofensivo do Benfica, e isso leva a um desgaste mental. Refrescámos, a equipa reequilibrou-se. No geral, é um resultado justo."

Confiança: "Tem de nos servir para ganharmos confiança, mas também para adversários não tão fortes, a Liga é muito competitiva, tem sido assim. É muito importante, é um ponto, importante pelos índices de confiança. Há que realçar a qualidade destes jogadores, mas não serve de muito se não for transportado para o jogo em Paços de Ferreira."