Entrevista de Celton Biai à comunicação do V. Guimarães

Pássaro Negro: "Foi um antigo treinador que me atribuiu essa alcunha por ser baixo, mas saltava muito. Aconteceu em 2008, quando estava na Geração Benfica. Ele costumava dizer que eu voava entre os postes. Foi na brincadeira que começou a chamar-me de pássaro negro. Isso começou a ser falado entre os pais dos meus companheiros e acabou mesmo por ficar."

Ídolo: "Quando era mais novo, a minha referência era o Bruno Varela. Posso mesmo dizer que era o meu ídolo. Há uns anos, quando ainda estava na formação, havia poucos guarda-redes negros e ele estava num nível mais acima do Benfica, mesmo à porta da equipa A. Cheguei a ser muitas vezes apanha-bolas dele... e numa fase menos boa, quando tinha 14 ou 15 anos e andava revoltado com a vida, teve duas conversas importantes comigo, dando-me conselhos para a vida. Ajudou-me muito, fez-me abrir os olhos. Nunca vou esquecer isso. Agora já não tenho referência, aprecio antes as qualidades de vários guarda-redes."