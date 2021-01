"Quando a oportunidade de vir para o Vitória surgiu, nem pensei duas vezes"

Rúben Lameiras confirmado como reforço da equipa de João Henriques.

Rúben Lameiras foi esta sexta-feira confirmado como reforço do Vitória de Guimarães e, em declarações às plataformas oficiais do clube, garante que "não pensou das vezes" quando soube da proposta dos minhotos.

"Quando a oportunidade surgiu, nem pensei duas vezes. O Vitória SC é uma grande equipa, uma das melhores em Portugal e fico feliz por estar cá. Não tinha muita noção da grandeza do clube antes de chegar a Portugal mas quando fiz o primeiro jogo aqui no D. Afonso Henriques, foi uma experiência incrível. Nota-se que é um clube com uma estrutura muito boa e estou muito contente por estar cá. No jogo que fiz aqui, ficou-me na memória o campo, os adeptos, a forma agressiva da equipa com bola e sem bola, foi uma experiência muito boa", afiançou o extremo de 26 anos, que se encontrava ao serviço do Famalicão, prometendo "golos e assistências":

"Sou um jogador que pode acrescentar golos e assistências, com criatividade dentro de campo. Fora do campo toda a gente poderá contar comigo e estou cá para ajudar. Prometo vontade de ganhar. É algo que quero sempre, ganhar os jogos, ajudar com golos e criar muitos problemas às equipas adversárias", acrescentou Lameiras em jeito de autoavaliação, antes de perspetivar o reencontro com Marcus Edwards, extremo inglês do Vitória, de quem foi colega de equipa no Tottenham.

"Já conhecia o Marcus Edwards, já joguei com ele alguns anos no Tottenham e vai ser bom estar junto dele outra vez. A equipa tem grandes jogadores e são grandes pessoas, mal posso esperar", rematou. O contrato de Rúben Lameiras é válido até junho de 2024.