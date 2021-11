Público: Deco tentou comprar a SAD do Vitória de Guimarães

Deco, antigo futebolista internacional português, tentou comprar a SAD do V. Guimarães, adianta o jornal Público.

O jornal Público escreve, esta sexta-feira, que Deco tentou comprar a SAD do Vitoria de Guimarães, na altura em que o clube minhoto era dirigido por Júlio Mendes. De acordo com a publicação, o antigo futebolista, e agora empresário de futebol, chegou mesmo a entregar propostas para a aquisição da maioria do capital da SAD.

Recorde-se que na quarta-feira o internacional português foi alvo de buscas por parte da Autoridade Tributária, o Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre. "Não estou imputado nesta operação, é uma investigação vinculada aos clubes. A mim só me pediram documentos", explicou, nesse dia, em declarações ao Mundo Deportivo.