Provável saída de Matheus Índio abre vaga no meio-campo do V. Guimarães

Apesar de ter muitas unidades na zona intermédia, a SAD poderá oferecer a Moreno um médio de cariz mais defensivo

Contratado no verão do ano passado ao Trofense, Matheus Índio poderá ser cedido até ao final da época. A saída do jogador brasileiro - o destino mais provável é um clube da II Liga - abrirá uma vaga no meio-campo do Vitória, que ficaria, assim, sem um único jogador com caraterísticas de médio-defensivo. Nesse sentido, não está excluída a hipótese de a sociedade desportiva pesquisar o mercado em busca de soluções.