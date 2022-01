Proposta do V. Guimarães: partilha do passe de Josué em cima da mesa

SAD está a fazer tudo para convencer o Ludogorets a libertar o central português.

As conversações entre o Vitória de Guimarães e o Ludogorets relacionadas com o central Josué prosseguem a bom ritmo. Apostada em reforçar a defesa com a máxima brevidade, a sociedade desportiva dos minhotos está a jogar com o desejo do jogador, de 29 anos, de voltar a Portugal e propôs a partilha do passe, de modo a que o clube búlgaro não exija o pagamento de uma verba considerável pela transferência.

Esta operação será ainda facilitada pelo facto de Josué estar disposto a baixar significativamente o salário em troca de um contrato de longa duração, estando-lhe destinado o papel de líder de um sector que muitas dores de cabeça tem dado a Pepa, de tal forma que a equipa sofre golos há 12 jornadas consecutivas no campeonato.

O regresso do defesa de 29 anos ao Vitória, clube que representou entre 2009 (ainda juvenil, depois de ter cumprido parte da formação no Sporting) e 2017, é um cenário há muito conversado pelas duas partes. No verão passado, a SAD presidida por Miguel Pinto Lisboa ainda equacionou contratá-lo, mas o Ludogorets não facilitou nas negociações e acabou por ser Borevkovic (ex-Rio Ave) a juntar-se a Mumin, Jorge Fernandes e André Amaro, implicando, na altura, um investimento de 1,2 milhões de euros. Deste quarteto, não constará, por semanas, Mumin, atualmente ao serviço da seleção do Gana na Taça de África das Nações, a decorrer nos Camarões, pelo que se tornou urgente a chegada de uma nova opção para o centro da defesa, com Pepa a dar preferência a alguém experiente e a dispensar um período alargado de adaptação.

É nesse perfil de jogador que encaixa Josué, conhecedor como poucos do clube e agora refinado pelos vários jogos internacionais que somou nos últimos anos, na Liga dos Campeões e Liga Europa, além de ter sido campeão da Bulgária na época passada. A concretizar-se a transferência de Edwards para o Sporting, o muro defensivo do Vitória poderá receber ainda o lateral-direito Bruno Gaspar, outro "velho" conhecido dos adeptos.