"Prioridade é estrear-me pela equipa principal do Vitória, a carta vem depois"

Declarações de Diogo Sousa, de 17 anos, que está a fazer a pré-época com o plantel principal do V. Guimarães. E falou dessa experiência em conversa aos meios oficiais dos vitorianos. Na época passada, o médio defensivo jogou pelos juniores.

Desenvoltura nos treinos e jogos: "Julgo que estou a beneficiar de um processo de adaptação equilibrado, sem grandes apostas. Tenho-me focado no meu trabalho, contando sempre com a ajuda dos meus companheiros, e espero continuar a evoluir. Estou às ordens do mister Moreno para ser mais uma opção".

Um jovem que é veterano no clube: "Esta será a minha décima época como jogador do Vitória. Há muito que conheço as exigências do clube e, naturalmente, alimentava o sonho de atingir este patamar. Espero manter-me por aqui, ciente de que os adeptos exigem muito da equipa. Trabalho para conquistar um lugar no plantel, ajudando da melhor forma o clube".

O dia em que foi convocado para a pré-época: "Recebi essa comunicação através de uma chamada do team manager da equipa principal, quando estava a sair de um treino. Senti uma alegria enorme. Não escondo que tinha o objetivo de alcançar a equipa principal, mas não esperava que tal acontecesse tão cedo. As pessoas reconheceram o meu trabalho. Mal soube dessa chamada, liguei aos meus pais e depois aos meus amigos. Ficaram todos muito felizes por mim".

Referências no meio-campo: "Sempre gostei de ver jogar o André André e o Tiago Silva. Admiro-os pela qualidade técnica e perceberem muito bem o jogo. Estou sempre a observá-los para aprender um pouco mais. De início, no primeiro treino, foi um pouco estranho trabalhar com eles. Estava habituado a vê-los, a partir de fora, e agora tenho a oportunidade de treinar juntamente com ambos. É muito bom. Tenho feito os possíveis por me adaptar à equipa, fazendo o melhor que sei. Quero ajudá-los da mesma forma que conto com a ajuda deles. Só assim podemos melhorar todos. Trabalhar entre os grandes profissionais do Vitória é uma boa oportunidade para mim. Acho que tenho mostrado capacidades, mas também tenho sido muito ajudado, por todos".

Nas mãos de um treinador que gosta de lançar jovens: "É sempre bom quando se trabalhar com um treinador que olha para a formação do Vitória. Está atento à nossa qualidade e ao nosso trabalho. Só por isso se tornou a minha presença, assim como as presenças do Gui e do Rodrigo Duarte, que também têm a mesma idade [17 anos]. Estamos cá pelo nosso trabalho, mas estou muito grato ao treinador por esta oportunidade".

Disponível para a equipa principal, bês e juniores: "Estou ao serviço do clube e disponível para qualquer equipa. Darei sempre o meu melhor na próxima época, seja qual for a equipa. É bom saber que os adeptos reconhecem o meu trabalho, mas será sempre o treinador a tomar decisões".

Confortável no esquema 3x5x2: "De início estranhei um pouco. Nunca tinha jogado num sistema diferente do 4x3x3, mas o trabalho ajudou-me a adaptar. Estou feliz por me sentir útil".

Golos? "Gosto de me aproximar da área para rematar. Conto ajudar a equipa também com golos".

Paixão: "Apesar de ser natural de Felgueiras, tenho família em Guimarães e sou vitoriano desde os cinco anos".

Carta de condução ou estreia pela equipa principal? "A minha prioridade é estrear-me pela equipa principal do Vitória, sem dúvida alguma. A carta será depois, quando fizer 18 anos. Gostaria que acontecesse no Estádio D. Afonso Henriques. Seria um momento marcante e inesquecível. Sinto que estarei mais próximo de alcançar esse objetivo".