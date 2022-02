Presidente Pinto Lisboa após o Vitória-Braga: "O critério disciplinar não podia ser pior"

O presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa

Declarações do presidente Miguel Pinto Lisboa após o V. Guimarães-Braga (2-1), da 21ª jornada da Liga Bwin

O Vitória de Guimarães venceu na receção ao rival Braga por 2-1, cinco anos depois do último triunfo, em jogo da 21.ª jornada da I Liga Bwin.

O angolano Nélson da Luz, aos 90 minutos, marcou o golo da vitória da formação vimaranense, que tinha inaugurado o marcador aos 18, pelo colombiano Óscar Estupiñan, e ficado em inferioridade numérica aos 58, por expulsão de Alfa Semedo, já depois de Vitinha ter empatado para os bracarenses, aos 48.

No final do emotivo jogo, o presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa - igualmente candidato à presidência, nas eleições de 5 de março - deixou algumas observações dirigidas à equipa de arbitragem liderada por António Nobre.

"Parabéns à equipa técnica, jogadores e adeptos que não recusaram o apoio à equipa. Mas, o critério disciplinar não podia ser pior, houve um desequilíbrio nas decisões. Um jogador do Braga devia ter visto o segundo amarelo, tanto assim que o treinador substitui-o. Mas, com o apoio dos adeptos o Vitória jogou sempre com doze".