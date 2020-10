Presidente e jogador do Vitória com testes positivos à covid-19

Anúncio feito pelo Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães comunicou esta quarta-feira que o presidente Miguel Pinto Lisboa e o jogador Mensah testaram positivo a SARS-CoV-2.

"O Presidente da Direção, Miguel Pinto Lisboa, testou positivo a SARS-CoV-2, encontrando-se assintomático e em isolamento", pode ler-se no comunicado do clube minhoto, que sobre o jogador refere que "Gideon Mensah testou positivo a SARS-CoV-2 nos exames efetuados à chegada a Guimarães após ter estado ausente do País em representação da seleção do Gana, não tendo tido qualquer contacto com o grupo de trabalho".

O Vitória refere ainda que o "clube impõe testagens para a reintegração dos jogadores internacionais no plantel", acrescentando que "perante o teste positivo foram obviamente cumpridos os procedimentos protocolares, que passam pelo isolamento do jogador, que se encontra assintomático."

Comunicado

"O Vitória Sport Clube informa que o Presidente da Direção, Miguel Pinto Lisboa, testou positivo a SARS-CoV-2, encontrando-se assintomático e em isolamento, cumprindo o estabelecido no Plano de Contingência. A deteção deste caso não tem qualquer implicação com o normal curso dos trabalhos da equipa principal de futebol.

Informa-se também que o jogador Gideon Mensah testou positivo a SARS-CoV-2 nos exames efetuados à chegada a Guimarães após ter estado ausente do País em representação da seleção do Gana, não tendo tido qualquer contacto com o grupo de trabalho.

O clube impõe testagens para a reintegração dos jogadores internacionais no plantel e perante o teste positivo foram obviamente cumpridos os procedimentos protocolares, que passam pelo isolamento do jogador, que se encontra assintomático.

Tal como também decorre do protocolo e da permanente articulação com as autoridades de saúde, o grupo de trabalho do Vitória SC mantém a sua rotina de treino, que contempla a testagem regular do plantel, da equipa técnica e do staff de apoio."