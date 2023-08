Presidente do Vitória reage a eliminação: "Temos de tirar ilações rapidamente"

O presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, reagiu, esta sexta-feira, à eliminação do clube minhoto da Liga Conferência. O líder não escondeu a "enorme frustração".

Depois da desilusão europeia no Estádio D. Afonso Henriques, António Miguel Cardoso, presidente do Vitória Guimarães, reagiu à derrota diante do Celje, destacando a grande "desilusão" do plantel, que falhou um objetivo da temporada. "A enorme frustração dos adeptos é partilhada pela Direção. O Vitória postava numa participação duradoura nesta edição da Conference League, o que implicaria naturalmente um apuramento para a fase de grupos, e falhou esse objetivo logo na primeira ronda de qualificação em que participou, depois de ter conseguido um resultado algo animador na primeira mão"", afirmou António Miguel Cardoso em declarações ao Grupo Santiago, assumindo a responsabilidade pelo desaire.

"Projetávamos muito mais e a verdade é que acabámos afastados à primeira. Não é esse o registo que pretendemos em jogos da UEFA, pelo que a insatisfação é profunda e não deixou ninguém indiferente. Há um sentimento de vazio no balneário e uma vontade muito grande de dar a volta já no próximo jogo. O Vitória tem de espelhar a grandeza na Europa, indo o mais longe possível nas provas em que participa, sendo esse desígnio fundamental tanto em termos de prestígio e historial como do ponto de vista financeiro. Os jogadores são os principais ativos do clube e dependem de uma presença regular e duradoura em competições europeias para se valorizarem mais do que oferece a montra do principal campeonato português, acrescentou, sublinhando que o Vitória tinha capacidade para "muito mais",

"O Vitória tinha capacidade para muito mais na Conference League e os adeptos que marcaram presença em grande número no nosso estádio percebiam isso, pelo que compreendemos perfeitamente as manifestações de desagrado. Falhámos um dos objetivos fundamentais traçados para esta época e, por isso, temos de tirar ilações rapidamente. Não ficou tudo igual e acredito que o Vitória será capaz de dar uma resposta cabal no arranque do campeonato, frente ao Estrela da Amadora. Restam-nos as competições nacionais, sendo muito claro para a direção, equipa técnica e atletas que o clube deve ir mais além em relação ao que foi conseguido na época passada. Estamos todos comprometidos e alinhados no sentido de reagirmos quanto antes de forma positiva para arrancarmos para uma boa campanha", concluiu.