Presidente do Vitória "muito desiludido" com descida da equipa B: "A época confirmou os nossos receios"

António Miguel Cardoso anuncia que a formação secundária terá "novo treinador" e garante: "Assumimos as nossas responsabilidades e já estamos a tomar medidas"

Ao perder em casa do Anadia, o Vitória B já desceu matematicamente ao Campeonato de Portugal. António Miguel Cardoso, presidente do clube, lamenta o insucesso desportivo da formação secundária.

"Estamos naturalmente muito desiludidos com a despromoção da equipa B do Vitória. Assumimos as nossas responsabilidades e já estamos a tomar medidas no sentido de torná-la mais competitiva na próxima época. Teremos um novo treinador, mas não ficaremos por aí", prometeu, em declarações exclusivas a O JOGO.

Mais mudanças

"Estão previstas mais alterações na estrutura do futebol profissional. É uma reestruturação prevista há algum tempo, mantendo, porém, o objetivo de lançar jogadores para a equipa principal a partir dos bês. Tenho, aliás, a certeza de que alguns da atual equipa vão atingir a A. Há qualidade e, por isso, alguns até já fizeram essa transição, logo no começo desta época".



Compreensão por parte dos sócios e adeptos

"Convém que os nossos associados percebam que o plantel da equipa B foi construído num contexto de grandes restrições financeiras, com impacto semelhante na principal. Foi também pelo mesmo motivo que tivemos de descontinuar os sub-23. Já sabíamos que iríamos correr riscos e a época confirmou os nossos receios: a Liga 3 está recheada de equipas muito fortes, dotadas de jogadores muito experientes e que até já atuaram em escalões superiores. Não foi por acaso que várias equipas dessa liga eliminaram adversários da Liga Portugal. Longe de igualar essas equipas em experiência, o plantel do Vitória B foi construído a pensar no futuro, contando nas suas fileiras com alguns atletas que jogavam nos juniores na época passada, como foram os casos do Alberto, Gabriel Rodrigues [Ni], Rafa, Figa, Gonçalo Nogueira e Gonçalo Pinto. Já no decorrer desta época ainda foram promovidos os juniores Dieu Merci e Martim Alberto".



Promessa de voltar à Liga 3

"Contávamos compensar essa inexperiência com a cedência regular de jogadores da primeira equipa, mas as lesões que se foram sucedendo, e ainda por cima a atingir vários atletas, inviabilizaram esse plano. Isso verificou-se, mas muito a conta gotas e, por isso, os efeitos positivos foram praticamente inexpressivos. Tudo isto está a ser objeto de reflexão. Vamos desconsolados para o Campeonato de Portugal, mas com a firme decisão de recuperar, devolvendo o clube à Liga 3, cientes de que já nos poderemos bater com outros meios."