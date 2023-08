Presidente do Vitória explica escolha de Turra: "Não tem medo de arriscar"

António Miguel Cardoso está convencido que o antigo central "é uma grande aposta"

Em declarações aos meios de comunicação do Vitória, António Miguel Cardoso elogiou o perfil do novo treinador. "Foi jogador do Vitória e conhece bem o clube. Teve uma carreira muito interessante como atleta e já apresenta um vasto currículo como treinador e treinador-adjunto, tendo trabalhado com o mister Felipe Scolari. Está habituado à pressão e essa pressão envolve todos os que trabalham no Vitória. O Paulo Turra é um profissional de convicções, forte e vai ajudar muito em termos de liderança", vincou.

Atento à carreira de Paulo Turra como treinador, o presidente do Vitória de Guimarães deu ainda conta de um profissional muito identificado as áreas "da fisiologia e do desenvolvimento dos jovens jogadores", muito valorizadas no Athletico Paranaense.

"Esteve muitos anos nesse clube brasileiro, primeiro como adjunto do mister Scolari, depois sozinho, e conhece bem essas vertentes. Como não tem medo de arriscar, entendemos que é a pessoa ideal para o projeto do Vitória. Há uma comunhão de interesses", apontou.

O líder do clube vimaranense acrescentou que o ex-central, que representou os vitorianos em 2004/05, "depressa se manifestou interessado em vir para cá". "É um apaixonado pelo clube. Estamos convencidos de que é uma grande aposta e que as coisas vão correr bem. Vamos ter um Vitória cada vez mais forte", declarou.