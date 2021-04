Presidente do Vitória deixa mensagem a Bino: "Sabemos que é um momento difícil..."

Miguel Pinto Lisboa fez uma declaração antes da apresentação de Bino Maçães como novo treinador do V. Guimarães.

Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, endereçou esta quinta-feira uma mensagem de motivação a Bino Maçães, novo treinador da equipa principal (estava ao leme da equipa B), e ao universo vitoriano, numa altura em que o clube atravessa uma série negativa de resultados na Liga NOS.

"Quero deixar uma mensagem ao Bino, não de boas-vindas, porque ele já é membro integrante do nosso grupo e da nossa família, mas de força, coragem e confiança na sua capacidade. Sabemos que o Vitória está a atravessar um momento difícil, os resultados não estão a aparecer, mas é nestes momentos que se tem de mostrar o carácter e a força dos homens. O Bino tem esse caráter e essa força, e vai com certeza conduzir-nos para os resultados que ansiamos e que são o nosso objetivo", começou por afirmar o líder vitoriano, antes da conferência de imprensa do novo treinador dos vimaranenses.

"É nestes momentos que todos os vitorianos têm de estar unidos, porque é perante a adversidade que surge que nós não podemos ceder ao ruído. Temos lidado de forma tranquila com a pressão que tem vindo do exterior, sabemos que os vitorianos distinguem claramente o que é essencial do acessório, e, neste momento, o essencial é estarmos focados nos nossos objetivos desportivos que temos de atingir. No seu devido tempo estaremos disponíveis para dar todos os esclarecimentos a todos os vitorianos, no tempo e no local certo.

Sabemos que com o Bino vamos iniciar uma nova etapa neste percurso conjunto e vamos ter de certa o sucesso que todos merecemos", rematou Pinto Lisboa, na sala de imprensa.