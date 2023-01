Presidente do Vitória confortou o grupo logo em Vizela 

António Miguel Cardoso fez questão de cumprimentar Moreno Teixeira e os jogadores ainda no relvado, após a derrota no dérbi, passando mensagens de incentivo.

Os efeitos negativos da amarga derrota sofrida pelo Vitória de Guimarães em Vizela [3-0] foram combatidos por António Miguel Cardoso em pleno relvado, logo após o final do dérbi minhoto.

Plantel mereceu injeção de moral antes da receção ao Rio Ave, para o campeonato, e da visita ao Braga, para a Taça. Apesar da derrota pesada, o líder do Vitória apreciou a atitude da equipa no último jogo.

Por entender que a equipa praticou bom futebol durante largos períodos do jogo (especialmente no primeiro tempo) e que tudo fez para ganhar, sofrendo três golos na sequência de erros individuais, o presidente do clube não perdeu tempo e foi de encontro ao grupo, ainda no relvado, para cumprimentar o técnico Moreno Teixeira, adjuntos e todos os jogadores, transmitindo-lhes, ao mesmo tempo, mensagens de incentivo para as batalhas que se aproximam.

Das bancadas, onde se encontravam adeptos do Vitória, ecoavam vaias, estridentes assobios e manifestações de desagrado, mas nada disso constrangeu Miguel Cardoso, que, quase por impulso, resolveu descartar uma eventual reflexão nos bastidores do balneário para manifestar o seu apoio à equipa de forma pública, para que não restassem dúvidas. Fê-lo numa fase delicada da época, com a equipa a ter pela frente jogos de elevada dificuldade: o primeiro será em casa frente ao Rio Ave, no próximo sábado, para o campeonato; o segundo na Pedreira, quatro dias depois (quarta-feira), diante do vizinho Braga, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O calendário de jogos dos vimaranenses para este mês completa-se com uma visita ao Gil Vicente (dia 16), uma receção ao FC Porto (dia 21) e, por fim, com um reencontro com o Chaves (dia 30), no Estádio D. Afonso Henriques.

Moreno terá de reativar a garra

Surpreendido em Vizela com um golo de penálti perto do intervalo, depois de ter estado por cima no jogo, no primeiro tempo, o Vitória precipitou-se no ataque em busca da reviravolta (sem êxito), perdendo alguma consistência. Como resultado disso, a equipa comandada por Moreno esteve abaixo da média nos duelos defensivos ganhos (39 contra a média de 67,21), nos duelos aéreos ganhos (28 contra 40,07), nas interceções (32 contra 43,93) e nos alívios (três contra 19,14), cometendo menos faltas (11 contra 14,71).