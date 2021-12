Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, está ao lado do técnico Pepa nas críticas à equipa pelo desempenho modesto frente ao Santa Clara e exige uma mudança imediata.

Sem contrariar num único ponto as críticas mordazes proferidas por Pepa logo após a derrota com o Santa Clara, Miguel Pinto Lisboa lamentou que os jogadores do Vitória de Guimarães tivessem descurado no último jogo um dos princípios básicos do clube: ter atitude competitiva. Ainda assim, o dirigente acredita numa resposta do plantel nos próximos compromissos. "Ninguém mais do que os jogadores quer ganhar e dar uma resposta em campo", atirou.

Num testemunho exclusivo a O JOGO, o presidente do clube reiterou, todavia, estar "totalmente em sintonia" com o técnico, subscrevendo "na íntegra tudo o que disse" ainda nos Açores, e deixou bem claro que não admite uma repetição na receção ao Boavista, da próxima jornada.