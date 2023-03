Presidente do V. Guimarães absolvido pelo TAD após recurso

António Miguel Cardoso havia sido suspenso por um mês pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

O presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, foi ilibado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), após o recurso apresentado sobre o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no final de novembro de 2022.

Recorde-se que o líder do emblema minhoto havia sido suspenso por um mês pelo CD, castigo que resultou do processo disciplinar instaurado após as declarações sobre a arbitragem antes do jogo frente ao Paços de Ferreira, de 8 de outubro de 2022. António Miguel Cardoso fez reparos sobre a nomeação de Nuno Almeida para a partida, depois de o árbitro ter dirigido, semanas antes, o encontro com o Braga, da quinta jornada da Liga Bwin.

Além da suspensão, o presidente do Vitória havia sido condenado a pagar uma multa no valor de 3 570 euros.

A decisão do TAD, no entanto, é ainda passível de recurso por parte do CD da FPF.