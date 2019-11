Por fim, o momento de afirmação de João Carlos Teixeira

João Carlos Teixeira tem sido uma espécie de projeto adiado enquanto jogador de topo e, aos 26 anos, está determinado a mudar a situação. Última exibição muito elogiada pelos adeptos vitorianos.

No fim dos jogos, o site do Vitória costuma ter uma votação destinada a eleger o melhor jogador da equipa. Pois bem, após a goleada aplicada ao Belenenses os adeptos não tiveram grandes dúvidas na escolha de João Carlos Teixeira, que recolheu praticamente 70 por cento dos votos. Serve isto como fotografia perfeita para o momento que o médio está a atravessar em Guimarães. Muitas vezes criticado, no passado, pelos próprios adeptos, o camisola 10 parece agora determinado a confirmar em campo todo o potencial que lhe reconhecem há muito tempo e que nunca conseguiu pôr verdadeiramente em prática.

Médio já vai em quatro golos, meta que nunca tinha chegado a atingir nas outras equipas portuguesas que representou. Está a jogar mais perto da baliza, tal como Ivo Vieira quer

Titular frente aos azuis do Restelo, condição que não tinha desde o dia 8 de setembro (lesionou-se pouco depois e esteve afastado dos relvados mais de um mês), o médio marcou um dos cinco golos do Vitória e aumentou para quatro o número de remates certeiros esta temporada. O número é significativo, dado que o médio nunca tinha apontado tantos golos em Portugal; só havia registo de um, marcado pelo Braga, em 2017/18. Na última temporada, a primeira no Vitória, não conseguiu marcar. Melhor mesmo só nos sub-23 do Liverpool, em 2013/14, e no Brighton, em 2014/15, com cinco golos marcados em cada emblema, marca que pode agora igualar e suplantar.

Com uma determinação assinalável, João Carlos Teixeira fez, com o Belenenses, uma das melhores exibições no Vitória, não só pelo golo marcado mas também pela assistência para Léo Bonatini apontar o quinto golo e por um conjunto de iniciativas atacantes. Numa altura em que Poha está lesionado, e também pelo facto de Pêpê estar a perder algum protagonismo (ultimamente, só foi titular com o Sintra), Teixeira pode ser o rosto do novo meio-campo. Para chegar até aqui, o jogador teve de se adaptar ao estilo de Ivo Vieira, treinador que pede rapidez e aceleração nos momentos ofensivos. Se, com Luís Castro, o médio jogava mais longe da baliza, atualmente tem liberdade para chegar à zona de finalização a partir da posição 10. Amanhã, tudo leva a crer que vai repetir a titularidade no dérbi de Guimarães.