Jhonatan estreia-se nos convocados do Vitória de Guimarães

Guarda-redes brasileiro chegou ao clube vimaranense em 2019/20, mas só agora integra os convocados da equipa principal.

O guarda-redes Jhonatan estreou-se nos convocados do Vitória de Guimarães na presente edição da I Liga, integrando o lote de 22 eleitos para o duelo de sexta-feira com o Tondela, relativo à oitava jornada.

Contratado ao vizinho Moreirense no início da temporada 2019/20, o guardião brasileiro, de 29 anos, ainda não cumpriu qualquer jogo oficial pela equipa principal vitoriana, tendo mesmo ficado de fora do plantel no início desta época, antes de, neste mês, realizar dois jogos pela equipa B, do Campeonato de Portugal, e de ser reintegrado no plantel treinado por João Henriques.

A lista para a deslocação a Tondela inclui ainda o regresso dos defesas centrais Jorge Fernandes, que esteve ausente dos dois últimos desafios do campeonato, por castigo, mas reassumiu a titularidade na terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Arouca (triunfo nas grandes penalidades por 7-6, após 0-0 em 120 minutos), e Yann Bisseck, sem qualquer partida oficial realizada.

Em sentido inverso, o lateral direito Zié Ouattara deixou a convocatória, após a expulsão por acumulação de cartões amarelos em Arouca, enquanto os médios Mikel Agu e Denis Poha, titulares na jornada anterior, frente ao Sporting (derrota por 4-0), estão lesionados.

O defesa Mascarenhas e os médios Wakaso e Joseph também continuam de fora dos relvados por lesão.

O encontro da oitava jornada da I Liga, entre Vitória de Guimarães, oitavo classificado, com 12 pontos, e Tondela, 12.º, com oito, começa às 21h00 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

Lista de 22 convocados do Vitória:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan;

- Defesas: Sacko, Suliman, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Yann Bisseck, Sílvio e Gideon Mensah;

- Médios: Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier, Jacob Maddox e André Almeida;

- Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Lyle Foster, Noah Holm e Bruno Duarte.