Pontaria tão fraca do V. Guimarães só na época da... conquista da Taça de Portugal

Em 2012/13, época em que conquistaria a Taça de Portugal, também somava 14 golos nas primeiras 14 jornadas. Equipa de Moreno, que diz ter o problema da finalização identificado, ficou em branco em cinco dos 14 jogos da I Liga, em dois dos quatro da Taça da Liga e ainda num dos quatro da Conference League.

Desde que iniciou a época, a 21 de julho, com o Puskas Akadémia, para a Conference League, o V. Guimarães ficou em branco em oito jogos, o último dos quais em Vizela (3-0). No final do dérbi, Moreno admitiu que o Vitória tem "um problema na finalização, que está identificado", assumindo "falta de critério no último terço."

É preciso recuar a 2012/13 para encontrar um registo igual no capítulo da finalização. Na altura, sob o comando de Rui Vitória - que viria a conquistar a Taça de Portugal, ao derrotar o Benfica, na final do Jamor, a 26 de maio de 2013 -, os vitorianos também somavam 14 golos à 14.ª ronda, mas, sublinhe-se, tinham menos seis pontos (17) e mais cinco golos sofridos (21)e estavam um lugar abaixo (sétimo) daquele em que se está a equipa de Moreno.

Curiosamente, também eram nove os jogadores que tinham faturado até à 14.ª jornada da edição 2012/13: Amido Baldé e João Ribeiro (três cada), Soudani (dois), e com um golo cada, N"Diaye, André André, David Addy, Marcelo Toscano, Leandro Freire e Barrientos.

Da lista atual dos marcadores da equipa que, com o desaire em Vizela, registou a pior série da época (quatro jogos sem ganhar após os empates na Taça da Liga com Vilafranquense, B SAD e Boavista), Nelson da Luz é o único que fez três golos. Os pontas-de-lança André Silva e Anderson e o médio Tiago Silva somam dois e há mais cinco com um golo: Mikey Johnston, Janvier, Jota Silva, Lameiras e André Amaro.